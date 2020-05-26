ميرنا وليد - بيروت - باركت ​الفنانة إليسا​ للفنانة ​هبة طوجي​ على اغنيتها الجديدة التي اطلقتها وهي تجديد لأغنية "طلعت يا محلا نورها".

واعتبرت اليسا أن هبة تعرف دائما كيف تضيف قيمة فنية على المكتبة الموسيقية معبرة لها عن محبتها.

وقبل ساعات كانت اليسا قد اعادت نشر اغنية هبة طوجي على صفحتها وقامت هبة بنشر اغنية اليسا قهوة الماضي مشيرة انها تشرب قوتها على انغام هذا العمل الجميل.

وبمناسبة عيد الفطر قد طرحت هبة طوجي أمس أغنية "طلعت يا محلا نورها"، بتوزيع جديد، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب، وقد فضّلت أن يكون التصوير من أمام أهرامات الجيزة، لإبراز جمال وسحر معالم مصر الخلابة والجذابة.

أما إليسا قأصدرت أيضا أغنية قهوة الماضي والتي تحقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تشيد بـ هبة طوجي: "إضافة للمكتبة الموسيقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.