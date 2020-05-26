هذا ما قاله أحمد زاهر عن البرنس وعن محمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل المصري ​أحمد زاهر​ في تصريحات صحفية أن فتحي "أي دوره في مسلسل البرنس" هو رجل بلا قلب وبلا مشاعر، لا تهمه غير مصلحته والمال، وتلك النوعية من الناس تقع تحت طائلة الشر بكل سهولة واعتبر أن الشخصية مليئة بالشر الذاتي منذ الصغر، نتيجة التربية الخاطئة أو الجحود الأسري وخلافه.

وأضاف زاهر، إن المخرج محمد سامي مخرج يعمل على كل تفصيله في المشروع، ولا يترك مجال للأخطاء، ولذلك سامي العمل معه ممتع للغاية، واضاف: "في الحقيقة أترك له نفسي لأنني أعلم مدى حبه واتقانه لمشروعه، وأتمنى من الله أن أتعاون معه طول العمر" .