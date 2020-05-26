هبة طوجي تغازل المصريين

May 26, 2020
في عيد الحب عام 2019، افتتحت النجمة اللبنانية هبة طوجي حفلها الثاني لها في مصر بأغنية “طلعت يا محلا نورها” كلمات وألحان الفنان الكبير سيّد درويش، يبدو ان نجمة “يا حبيبي” أحبت أن تعيد طرح الأغنية ولكن بتوزيع جديد من إعداد وتوزيع أسامه الرحباني، تسجيل مكساج وماسترينغ استوديو جورج مرعب.
الأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث ظهرت هبة بعدة لقطات من جلسة تصوير سابقة خصعت لها أمام الاهرامات اثناء زيارتها الى مصر لاحياء حفلها في “ام الدنيا”، بالاضافة الى لقطات لاوسامة الرحباني من حفل هبة في مصر والكليب حمل توقيع نادر موصللي.
نشير أن “طوجي” كانت قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل “هوس” الذي جمعها الى جانب النجم عابد فهد، المؤلف من 11 حلقة ومن تأليف ناديا الاحمر واخراج محمد لطفي.
جدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ”هوس” تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما غنت طوجي شارة المسلسل التي حملت عنوان “لحظة يا ريت” كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج أسامة الرحباني.
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