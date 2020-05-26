خاص- راغب علامة وعائلته في سهرة العيد ضحك ولعب وجد وحب

احتفل السوبرستار راغب علامة مع الجمهور اللبناني والعربي بحفلة استثنائية ومميزة عرضت عبر شاشة MTV اللبنانية بمناسبة عيد الفطر.

قدّم السهرة الاعلامي محمد قيس الذي تميز بعفويته وأسلوبه اللافت بطرح الأسئلة، حيث ظهر ناضجاً ومتمكناً وذكياً جداً كالعادة في الحلقة.

المفاجأة تمثلت في اطلالة جمهور راغب علامة من حول العالم من خلف الشاشة الذكية عبر تطبيق zoomليتشارك معه فرحة العيد من داخل الاستديو ولكن عن بعد، ما يعتبر شيئاً جديداً في البرامج وذلك بسبب فيروس كورونا.

السوبرستار سأل محمد قيس لماذا لا يُعتمد هذا الأسلوب بشكل دائم في البرامج، بعدما لمس المُشاهد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً رائعاً بين الجمهور وراغب خلال الحقة.

وعلم موقع “الخليج 365” أن هذا البرنامج سيتكرر ليصبح برنامجاً اسبوعياً يُبث عبر شاشة “المر”.

في أحدى الفقرات حل لؤي علامة الى جانب والده في الاستديو، بينما خالد وجيهان علامة أطلا من منزلهما عبر شاشة ضخمة، هذا اللقاء الذي جمع العائلة وتناول أموراً عائلية حصد الكثير من التفاعل بسبب عفويته.

تطرق السوبرستار في الحلقة، التي امتدت لأكثر من ساعتين، عن ظروف الحجر المنزلي، وعن كورونا حيث أعتبر ان الفيروس مفتعل، وأن الانسانية تدفع ثمن صراع الجبابرة حول العالم. وعن الفساد قال “ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ولا حل في لبنان الا عبر استلام الجيش اللبناني السلطة”. وأضاف ان حكومة حسان دياب استلمت أرض محروقة من الطبقة السياسية الفاسدة وزعماء الطوائف، مشيراً أنه لا يرضى ان يدخل المجال السياسي في ظل هذه الظروف، وعلى رئيس الحكومة محاسبة السارقين كي يُكتَب لهذه الحكومة النجاح، وتمنى أن نشهد شيء من العدل.

أيضاً استنكر راغب الاشاعة التي طالت السيدة فيروز مؤخراً بعدما روّج الاشرار خبر وفاتها وقال “كل من ينشر هذه الأخبار هم حقودين وأشرار”.

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وفي حال أراد أن يسأل السيدة فيروز سؤالاً بماذا يتوجه لها، قال سؤالي للسيدة فيروز “لماذا غابت صاحبة الصوت الملائكي عن أعمال زياد الرحباني العبقري الذي لا يشبهه أحد؟

وعندما سأل محمد قيس السوبرستار عن نجوى كرم عقب اعتراضها على أغنية “طار البلد” فبرأيها كان بالامكان استبدال “طار البلد” بكلمة أخرى، شدد “علامة” ان نجوى لا شك في أنها غيّرت رأيها بعد الذي حصل في البلد.

وعند سؤاله عن عاصي الحلاني، قال علامة “عاصي صديق قديم ورجل مليء بالاخلاق والشهامة وهو حاضر في كل المناسبات”.

ورداً على سؤال حول عدم اهداء زوجته أغنية ثانية بعدما أهداها “سيدتي الجميلة”، أشار أن “كل الأغنيات التي قدمها في مسيرته لها”. وكشف الى أنه أحب زوجته وتزوجها في اسبوعين فقط.

كما قام محمد قيس ولؤي علامة بتقديم رقصة راغب على المسرح وذلك كنحدٍ منهما.

وعن نجاح ابنه لؤي، كشف السوبرستار أن لؤي الأول دائماً على صفّه، وكان يُعفى من الامتحانات بسبب تفوّقه، ويعتبر أن هذا الأمر عادي بالنسبة له!عمره ١٩ سنة ويعمل من الصباح حتى المساء.. لذلك هو فخور جداً به لأنه رجل مسؤول وعلى قدر من المسؤولية.

أيضاً لفت راغب ان خالد علامة هو قلبه، أما لؤي فهو عقله. وتابع ان نسبة الشبه بينه وبين ولديه 80% وبينهما وبين زوجته 20% فقط.

نذكر ان الحلقة حصدت تعليقات كثيرة، حيث راح رواد مواقع التواصل يثنون على هذه السهرة الممتعة والعفوية.