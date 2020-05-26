محمد عبده يُصاب بإكتئاب بسبب كورونا

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May 26, 2020
كشف عبدالرحمن عبده، نجل الفنان السعودي محمد عبده، في تغريدة نشرها على حسابه عبر موقع تويتر، عن تعرض والده لاكتئاب خفيف بسبب طول الفترة التي يجلس فيها دون الخروج من البيت.
وطالب نجل فنان العرب من الجمهور بإرسال رسائل تفرحه خلال حفله المقرر أن يحييه، اليوم الثلاثاء، مباشرة عبر الانترنت وقال: “الذي يسأل عن بابا محمد.. هذه اطول فترة في حياته يجلس فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف… لذا خلال حفله في “لايف” ارسلوا له رسائل تفرحه”.
نشير أن محمد عبده يحيي الليلة حفلة ضمن حفلات “معيّدين معاكم” حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” من دون جمهور خاصة في ظل التباعد الاجتماعي.
نذكر أن فنان العرب يهدي جمهوره عملين فنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد انتاج شركة روتانا. العمل الأول عبارة عن أغنية وطنية بعنوان “ما في أغلى من بلادي” كلمات سعود سالم، ألحان طلال باغر، وسيتم اطلاقها أول ايام العيد. أما العمل الثاني عبارة عن أغنية درامية بعنوان “يا جرحها” كلمات تركي آل الشيخ، ألحان د. عبدالرب إدريس.
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