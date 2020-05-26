كيف احتفلت كيم كردشيان بذكرى زواجها في زمن كورونا؟

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May 26, 2020
احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان بعيد زواجها السادس من مغني الراب كانييه وست.
وبهذه المناسبة السعيدة، نشرت كيم صورتين جديدتين لها ولزوجها حيث ظهرت في واحدة وهي تقبله. وكتبت: “مرت ست سنوات الى الأبد وحتى النهاية معاً”.
نذكر ان كيم وكانييه تزوجا في 24 مايو 2014 ولديهما أربعة أولاد نورث، وسينت، شيكاغو وسالم ويست.
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