نجما تركيا في مسلسل جديد

بيرلا جعجع: بعد انسحاب النجمة التركية هاندا ارتشيل من بطولة مسلسل “دائرة الحب التي لا تكتمل” مع النجم التركي بوراك دينيز، بسبب تعاقدها على بطولة مسلسل “انت اطرق بابي” مع النجم التركي كرم بورسين وذلك بسبب تزامن تصوير المسلسلين في نفس الوقت.

حلّت النجمة التركية ألتشين سانغو بطلة الى جانب بوراك دينيز في مسلسل “دائرة الحب التي لا تكتمل”، والذي سيعرض على منصة BluTv.

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نذكر أن بوراك دينيز، نجم مسلسل “حكايتنا”، كان قد تصدر العناوين في الفترة الأخيرة بعدما اصطدمت سيارته بدراجة نارية ظهرت أمامه وسط الطريق، حيث رصدته كاميرات الأمن الموجودة في الشارع. الشرطة قامت بفحص بوراك ليتضح انه كان تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77 فتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ستة أشهر.

نشير أن ألتشين سانغو اشتهرت في العالم العربي بالمسلسل الذي حصد هشرة واسعة “حب للإيجار”.

ترجمة موقع الخليج 365.