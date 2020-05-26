فيديو يورط ندى أبو فرحات.. متهمة بإهانة زوجها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في إنستغرام جمعها بزوجها إيلي كمال، ويظهر زوج الفنانة في المطبخ وهو يعد الطعام، فيما تظهر قدما أبو فرحات فقط، وعلقت عليه: "أنا من النسوان اللي ما عندي مشكلي قضي وقت بالمطبخ".

وأثار الفيديو خلال الساعات الماضية موجة من الجدل عرضت أبو فرحات للانتقاد، حيث اعتبر البعض أن الفيديو إهانة لزوج الفنانة الذي بدا وكأنه يقوم بخدمتها، فيما انتقد آخرون كشف الفنانة اللبنانية لساقيها بهذه الطريقة، واتهموها بتعمد إثارة الجدل.

آخرون دافعوا عن الفنانة، مؤكين أنه يكشف مدى علاقة الزوجين الوطيدة، ولا يوجد ما يدعو للحديث عن إهانة الزوج، بل على العكس تمامًا فإنه كشف عن جانب مميز في علاقة ندى بزوجها.

وعلى صعيد آخر؛ حققت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية زينة في مسلسل "أولاد آدم" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جدًا خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة مكسيم خليل، ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب ومن كتابة السوري رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

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وتدور أحداث العمل حول أربع شخصيات ثنائية وهما القاضية ديما وزوجها المذيع المشهور غسان، والراقصة مايا وصديقها النصاب سعد.

كما شاركت أبو فرحات خلال الموسم نفسه في الجزء الأول من مسلسل "النحات" إلى جانب الفنان السوري باسل خياط، والفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، إلا أن هذا العمل تعرض لهجوم كبير بسبب رتابة احداثه وتخييبه لآمال المشاهدين الذين توقعوا أن يكون المسلسل مميزًا.

في المقابل يترقب الجمهور عرض الجزء الثاني منه على أمل أن يعوض فشل الأول من العمل، لا سيما أن تصوير المسلسل تأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا وكانت أبو فرحات قد شاركت الفنان باسل خياط في بطولة مسلسل "عهد الدم" الذي عرض قبل الموسم الرمضاني الماضي على منصة شاهد الإلكترونية، وشارك في بطولته السورية نادين تحسين بك.

يُشار إلى أن ندى أبو فرحات تعد من النجمات المثيرات للجدل؛ إذ قدمت في مسيرتها الفنية الكثير من الأدوار الجريئة جدًا، التي عرّضتها للانتقاد والهجوم.