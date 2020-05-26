بعد هند القحطاني.. مصلح العتيبي سعودي يثير الجدل بوضعه المكياج! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، يظهر فيه شاب سعودي خلال قيامه بإجراء "توتريال مكياج" لجمهوره عبر تطبيق تيك توك.

وتعرض الشاب واسمه مصلح العتيبي وفق ناشري الفيديو للهجوم والانتقادات، معتبرين أنه يسيء لقبيلته وعائلته.

وطالب الكثيرون بالقبض عليه ومحاكمته، وفي حال كان خارج السعودية بأن يتم إقفال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتاعي، أو عدم تداول ما ينشره من قبل الجمهور أو متابعته، حتى لا تنتشر فيدوهاته بشكل واسع؛ ما قد يجعل العديد من المراهقين يحاولون تقليده.

ومن أبرز التعليقات" الي يقهر اسمه والله مصلح العتيبي ياعزتي لعتيبه"، " بديت اتيقن عن هذي الحساب مداره من قبل ناس غايتها ارساخ وكسر الخشب الصلب المتمسكين فيه من عادات وأسس وجعله هش وليّن والدليل مخلين ذا الاجنبي مصلح العتيبي"، "مصلح العتيبي وارتست؟ اخواننا الكوايته صايره عندهم اشياء ما تدخل العقل رجاء من ابناء القبيله لحد يشمت فيه مافي علينا زياد وعياله"، " هند القحطاني على مصلح العتيبي شكل القبايل ما يعاد صاروا يطردون من القبيلة.

في المقابل شكك بعضهم بحقيقة هوية الشخص الظاهر في الفيديو، معلقين أن الشاب أجنبي، وهناك بعض الأشخاص الذين يحاولون الإساءة للمملكة ونسبه للشعب السعودي.

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وربط بعض آخر بينه وبين نجمة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني، التي تثير الجدل حولها باستمرار، بسبب نشرها فيديوهات جريئة، وحديثها عن الحرية، وتقيم القحطاني في أمريكا وتشارك متابعيها فيدوهات لها تظهر فيها بملابس جريئة جدًا، وشكك بعضهم بجنسيتها السعودية، لتؤكد في أكثر من مرة أنها سعودية الأصل.

وشبه بعض المتابعين مصلح العتيبي بشخصية الإماراتي بدر خلف الذي اتخذ هذا المسار في حياته من أجل الشهرة، وينشر باستمرار فيديوهات يتحدث فيها عن الجمال والبشرة والمكياج، بالإضافة لوصفه نفسه بـ "الكيكة" ويتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأشخاص، ليتحول بسبب هذه الفيديوهات لنجم سوشال ميديا.

وأبدى الجمهور غضبهم بسبب انتشار هذه الشخصيات على حد قولهم، واصفين تصرفاتهم بالمسيئة للعادات والتقاليد العربية والخليجية بشكل خاص.