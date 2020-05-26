والدة يارا النملة تخطف الأنظار من ابنتها.. والمتابعون: "وين الأم"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت والدة خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، الأنظار بعد ظهورها fرفقة ابنتها بشكل حير المتابعين وجعلهم يسألون من الأم ومن الابنة؟.

وشاركت النملة مجموعة من الصور لها مع والدتها للمعايدة على متابعيها عبر حسابها بإنستغرام، وعلقت قائلة: "كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة الله يعده علينا أعوام عديدة يا رب".

لكن اللافت هو صورتها مع الوالدة التي ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء أنيقة وإكسسوارا خفيفا ومكياجا هادئا، وبدت بملامح صغيرة لدرجة أن المتابعين لم يصدقوا أنها الأم، كما بدت يارا أنيقة وترتدي عباءة بيضاء وتجلس بجوار والدتها كأنهما صديقتان.

وفور نشر يارا الصور على حسابها حتى انهالت التعليقات التي تبدي دهشتها من تقارب العمر بهذا الشكل، وجاءت أغلب التعليقات "وين الأم"، حيث أبدى مغرد دهشته قائلا: "‏‎(الكل يسأل مين الأم ومين البنت). وعبر آخر عن التشابه الكبير بين الأم والابنة بقوله: ‏‎الفرق بين الكزبره والبقدونس".

وعلى المنوال نفسه قال متابع آخر: "‏‎ممكن أعرف وين الام ووين البنت لاني مافرقت والله". ‏‎فيما شككت متابعة في العلاقة بينهما للتقارب الكبير قائلة: مستحيل امها يمكن أختها".

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بينما دقق متابع أكثر في الصورة وعلق قائلا: "‏‎فعلا الميك أب خافي العيوب وتجاعيد إذا بتعرف عمرها من يدها تشوفها تعرف انها شايبة"، لكن عاد آخر وقال: "‏‎أكيد هذول خوات او ما بنت وامها مش ممكن على كل خلونا نقول ما شاء الله لا يصير فيهم شيء".

وتعد يارا واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة وفتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال.

وتبلغ يارا النملة من العمر 25 عامًا فقط، لكنها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، وقد رشحها بعض المعلقين لتكون أجمل فتاة سعودية للعام الماضي 2019.

وفي وقت سابق دشن رواد مواقع التواصل هاشتاغ "يارا النملة أجمل سعودية"، وأثارت جدلًا بين مؤيد ومعجب بإطلالتها وفريق آخر يرفض وينتقد جرأتها ويعتبرها مخالفة للعادات والتقاليد.

وتهتم النملة بمجال الإكسسوارات والموضة والمكياج وتقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في "إنستغرام".