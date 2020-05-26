شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبوذكرى عن آسر ياسين: الممثل الموهوب المحترم ابن الناس ده رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المخرجة كاملة ابو ذكرى رسالة للنجم آسر ياسين، بعد نجاحهما معا فى مسلسل "بـ100وش"، فى الموسم الرمضاني الأخير ،مؤكدة أنها كانت سعيدة بالعمل معه لأول مرة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"الممثل الموهوب المحترم إبن الناس ده بيبقي رزق ..إتشرفت بمعرفتك و الشغل معاك كانت المره الأولي و يارب القدر يجمعنا تاني".

وتابعت :"بشكرك يا أسر علي كل حاجه في كلام كتير ممكن يتقال بس مش حيوفيك حقك كإنسان و فنان ..كلنا بنحبك أوي".



كاملة ابوذكري

وكانت أعربت المخرجة القديرة كاملة أبو ذكرى، متعددة المواهب، عن سعادتها بالنجاح الكبير لمسلسل بـ"100" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2020، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا رائعا، موجهة رسالة صغيرة على طاقم العمل وأفراد العصابة، قائلة: "ناس حلوة تهون التعب، العصابة ولاد ناس أوى وطيبين، اتشرفت بالشغل معاكم".

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وكتبت المخرجة كاملة، عبر حسابها على فيسبوك: "لما ربنا يكرمك بناس حلوة تهون عليك التعب، وتخليك عايز ماتنامش عشان خاطرهم، العصابة ولاد ناس أوى وطيبين، ربنا كتب لينا النجاح على الأقل عشان نفرح قلوبكم الحلوة، اتشرفت بالشغل معاكم".

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.