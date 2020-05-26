شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آدم ساندلر يرتدى الكمامة أخيرا خوفا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمين آدم ساندلر وزوجته وجاكي وهما في جولة تسوق في ماليبو وسط كاليفورنيا، وظهر آدم وهو يرتدي الكمامة والقفازات بعد ظهوره في أكثر من مرة دونها والمفارقة أنه أرتدي الكمامة بينما زوجته ظهرت بدونها، ورصدت عدسات المصوريين ساندلر من قبل وهو ذاهب للتسوق لشراء البقالة دون الالتزام بقواعد السلامة والتي تضم ارتداء كمامة أو قفازات خاصة في ظل انتشار الفيروس بشكل كبير في أمريكا.

ويأتي ذلك بعد أيام من رصد المصورين له وهو يحاول مقاومة ملل الجلوس في المنزل بسبب فيروس كورونا الذي يسيطر على العالم برمته، من خلال دراجته، حيث كشف تقرير منشور في موقع الديلي ميل برفقة عدد من الصور الذى التقطها مصورو الباباراتزي أن النجم الشهير كسر جلوسه في المنزل خلال الفترة الأخيرة عبر الخروج مع زوجته وكلاً منهما علي دراجته اللذين استقلاها في رحلة حول منزلهما ولكنهما أيضا لم يرتديا الكمامات.

وكانت شبكة نيتفلكس أعلنت عن تمديد عقدها مع الممثل آدم ساندلر، لأربعة أفلام، حيث كانت أبرمت صفقة أولية مع ساندلر بقيمة مئات الملايين لأربعة أفلام في عام 2014 ثم جددتها في عام 2017، ومن جديد جددتها مع بداية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " businessinsider "، وذلك بعد عرض فيلم ساندلر الجديد Uncut Gems، على الشبكة.

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آخر أعمال ساندلر هو فيلم Uncut Gems من إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف بمشاركة رونالد برونشتاين، ويدور الفيلم المثير للجريمة من المخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

يذكر أنه يستعد النجمان العالميان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون للتعاون من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It”.