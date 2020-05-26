شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يذكر جمهوره بكواليس فيلم "إبراهيم الأبيض" × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 11 عام، مروا على إنتاج فيلم "إبراهيم الأبيض"، ومازال واحدا من أفضل أفلام النجم أحمد السقا، حيث قدم خلال الفيلم مع كل من المخرج مروان حامد، والسيناريست عباس أبو الحسن، دراما جديدة مختلفة، وأكشن أشاد به النقاد والجمهور بعد عرض الفيلم، بخلاف القصة الإنسانية التى تضمنها الفيلم، وأيضا الخط الرومانسى بين إبراهيم الأبيض، وحورية والتى جسدتها النجمة هند صبرى، وأيضا دور الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.



أثناء التصوير



أحمد السقا ومروان حامد



أسرة الفيلم فى أحد المهرجانات

السقا، نشر عبر حسابه على "انستجرام" 10 صور من كواليس فيلم "إبراهيم الأبيض"، وأيضا صورة لكافة الأبطال على السجادة الحمراء، لواحدة من أهم المهرجانات العالمية.



الراحل محمود عبد العزيز



السقا مع احدى مصممى المعارك



السقا من الفيلم

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السقا قال فى وقت سابق، " أصعب فيلم عملته في حياتى كان فيلم إبراهيم الأبيض ولو عرض عليا في الوقت الحالى مش هعرف أعمله، كان صعب جدا وأنا أحب هذا الفيلم جدا وبعتبره فيلما ملحميا وكان شغله صعب جدا، كان كله شقى وتعب وكان فيه أسماء عملاقة، كل حاجة كانت صعبة التمثيل وصعب والشخصية والأكشن والتصوير والإخراج، كنا مجموعة ممثلين كبيرة على رأسنا الراحل الكبير محمود عبد العزيز"



السقا



مشهد من الفيلم



من كواليس الفيلم



من لوكيشن تصوير الفيلم

الفيلم بطولة محمود عبد العزيز وأحمد السقا وهند صبرى وحنان ترك وسوسن بدر، وتدور أحداثه حول شاب يعيش فى أحد الأحياء العشوائية، ويواجه العديد من المشاكل لكونه ساقط قيد، فيحاول أن يحقق ذاته ويواجه المجتمع ولكنه يتعرض للمزيد من الأزمات التى تنتهى بفشل علاقته بالفتاة التى يحبها.