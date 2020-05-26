شكرا لقرائتكم خبر عن "شيكولاتة سايحة جوة كيك"..أغنية جديدة لحسن شاكوش وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الشعبي عمر كمال عن أغنيته الجديدة مع الفنان حسن شاكوش وهي "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، جزء من الفيديو الكليب، معلقا عليه "قريبا"، وهي من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، منتج فني "أمير سامي أبو غالي.

اما عن الخلافات بينه وبين حسن شاكوش، قال كمال فى التعليقات :"الشغل مالهوش دعوة بالعلاقات والخناقات فيه اتفاقات لازم تتم بعيد عن الخلافات والشغل لازم ينزل".

وكانت كشفت الراقصة جوهرة، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع المطرب الشعبى عمر كمال، حيث تشارك جوهرة أغنية لها فى "ديو" مع عمر، ونشرت جوهرة صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأوضحت فى تعليقها على الصورة الموعد الرسمى لطرح الأغنية نهاية الشهر الجارى.

وقالت الراقصة جوهرة، فى تدوينتها، "كيف حالكم؟! .. الكليب الجديد سيصدر في 29 من مايو، آمل أن تحبوه.. وهناك قليل من المشاريع الجديدة قريبًا!.. أفتقدكم أيها الرفاق، ولكن استخدموا هذا الوقت بحكمة، فإن هذا الحجر الصحى يمثل فرصة كبيرة".

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المطرب الشعبى عمر كمال، كان قد أعلن مؤخراعن مشاركة الراقصة جوهرة معه فى أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهى أمام المايكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغنى باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

يشار إلى أن عمر كمال كان قد شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب كمال، على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".