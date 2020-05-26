شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تدعو جمهورها لحضور حفلها الفنى عبر قناتها بيوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل فنى اليوم الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ووجهت الدعوة لجمهورها للاستمتاع بالحفل، قائلة :"ناطرتكن".

وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، :"اشتقتلكن ومبسوطة رح نجتمع بعد غياب بحفلة اليوم عبر قناتي الرسمية على يوتيوب.. ناطرتكن".



نانسى عجرم

وفى سياق آخر وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة للمغنية العالمية "بيلى إيليش"، مشيدة بأعمالها، وشددت أن بناتها دائما ما يشغلن أغانى "إيليش" فى المنزل بصوت مرتفع. وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".

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