شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صفوت بعد إصابة رجاء الجداوى بكورنا: أنا بخير ونتيجة تحليلى سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان أحمد صفوت جمهوره، بعدما تم الإعلان عن إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن الأخيرة كانت تشاركه في مسلسل " لعبة النسيان"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بطولة دينا الشربيني، ومن إخراج أحمد شفيق.

وقال أحمد صفوت لـ"الخليج 365" إنه بخير الحمد لله، حيث خضع لمسحة للتأكد من نتيجة الفيروس، حيث وجد النتيجة سلبية حتى الآن، مشيراً إلى أنه بخير ويطمئن الجميع أن صحته جيدة ولا داعى للقلق.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوى، أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلها "لعبة النسيان"، حيث شعرت عقب انتهاء تصوير المسلسل بعدة أيام بسعال ودرجة حرارة مرتفعة، مما دفع ابنتها للتحرك بسرعة وأبلغت وزارة الصحة، وخضعت الجداوى لفحوصات ومسحات طبية، أثبتت إيجابية الحالة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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يذكر أن مسسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربينى، إنجى النمقدم، أحمد صفوت، على قاسم، محمود قابيل، ورجاء الجداوى، وعدد كبير من الفنانيين، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.