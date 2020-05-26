شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر عن محمد سامى: مخرج "فلتة" و"فتحى" أقوى دور شر قدمته فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد زاهر لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بردود الأفعال على شخصية "فتحى" بمسلسل "البرنس"، الذى عرض في رمضان الماضى، مشيراً إلى أن المسلسل لاقى نجاحاً في مصر والدول العربية، لاسيما أن العمل كان مكتمل الأركان من حيث السيناريو الذى كتبه المخرج العبقرى محمد سامى، وأداء نجوم المسلسل، فضلا عن الإخراج الذى كان له اليد العليا في نجاح المسلسل.

وعن شخصية فتحى أكد زاهر، أن فتحى رجل بلا قلب وبلا مشاعر، لا تهمه غير مصلحته والفلوس، وتلك النوعية من الناس تقع تحت طائلة الشر بكل سهولة، خاصة أن الشخصية مليئة بالشر الذاتي منذ الصغر، نتيجة التربية الخاطئة أو الجحود الأسرى وخلافه.

وقال زاهر، إن المخرج محمد اسمى مخرج "فلته" زى ما بيقولوا، يعمل على كل تفصيله في المشروع سواء كبيرة أو صغيرة، ولا يترك مجال للأخطاء، ولذلك سامى العمل معه ممتع للغاية، وفى الحقيقة أترك له نفسى لأننى أعلم مدى حبه واتقانه لمشروعه، وأتمنى من الله أن أتعاون معه طول العمر .

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أما عن دور فتحى، فأكد زاهر، أنه قدم نوعية أدوار الشر كثيراً، ولكن "فتحى"يعد من أقوى أدوار الشر التي قدمتها في حياتى، وأعتقد أن تلك الشخصية ستظل في وجدان الجمهور لسنوات بعيدة، لاسيما أن الشرمـاصل في تلك الشخصية منذ الصغر، وما فعله في الأحداث كان قاسياً للغاية .

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.