شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نانسى عجرم تحيى حفلا غنائيا "أون لاين" بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا "أون لاين"، مساء اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر والذى ستقدمه خلال قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم دعت جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى حضور حفلها الغنائى الـ"لايف" عبر قناتها على "يوتيوب"، والذى دعت إليه من خلال فيديو، بثته عبر "إنستجرام"، وعلقت نانسى على الفيديو "الموسيقى بتجمعنا.. وهى وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا .. رح كون معكن بحفل "لايف" عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد.. فطر مبارك"، وتظهر نانسى وهى تدعو المتابعين لحفلها الـ "لايف"، بفيديو يتضمن "الكواليس"، ومحاولاتها المتكررة لإعادة الدعوة.

وشاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

و تدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.