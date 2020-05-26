محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تعرض منصة "نتفليكس"، مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، للزعيم عادل إمام، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.
وترجمت "نتفليكس"، المسرحية للعديد من اللغات أبرزها الإنجليزية، وهو ما دفع الفنان محمد إمام للتعليق من خلال نشره صورة من أحد المشاهد الكوميدية التي تم ترجمتها وتحديدًا "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا"، عبر حسابه بـ"تويتر"، وارفق معها عدد "الإيموشنات الضاحكة".
وبدأت شبكة نتفليكس عرض جميع المسرحيات المصرية القديمة من 21 مايو الجاري، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، أبرزها: "العيال كبرت، مدرسة المشاغبين، سك على بناتك، ريا وسكينة، شاهد ما شفش حاجة، المتزوجون، والواد سيد الشغال".
كانت هذه تفاصيل خبر "القرع لما استوى".. محمد إمام يسخر من ترجمة NETFLIX لـ "شاهد ماشفش حاجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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