نجل محمد عبده يكشف مرور والده بحالة اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشف "عبدالرحمن"، نجل المطرب والملحن السعودي محمد عبده، أن والده يعاني من الاكتئاب هذه الفترة.
وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد "عبدالرحمن"، قائلًا: "اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف، عشان كذا بكرا عاللايف ارسلو رسايل تفرحه".
ويحيي الفنان الكبير محمد عبده حفل غنائي اليوم الثلاثاء، عبر منصة "شاهد vip"، في تمام الـ 11 مساءً.
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