"قرد" مقدم برنامج "كريزي تاكسي" يعتدي على لبنى عسل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان إبراهيم السمان، ضيفًا ببرنامج " الحياة اليوم"، الذي يقدمه كل من لبنى عسل وحسام حداد على قناة الحياة، للحديث عن برنامجه "كريزي تاكسي".

وحرص إبراهيم السمان، على إحضار القرد الذي شاركه في بعض حلقات برنامجه الكوميدي، مؤكدًا إنه يتلقى تدريب يومي لمدة 6 ساعات.

وحاولت المذيعة لبنى عسل اللعب مع القرد ولكنه اعتدى عليها وهو ما جعلها تصرخ وتترك الاستوديو وتجري.