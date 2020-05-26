"شفتونا وإحنا بنذاكر".. نادية الجندي تنشر صورا من كواليس "سكر زيادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الجيوشي:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة من كواليس مسلسلها "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان المنقضي.

وظهرت نادية في الصور برفقة نبيلة عبيد وسميحة أيوب، وغردت قائلة: "شفتونا واحنا بذاكر، من كواليس تصوير مسلسل".

Advertisements

مسلسل "سكر زيادة"، مستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls".

وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبدالباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة.