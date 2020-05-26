على أنغام ونحب تاني ليه.. ريهام سعيد تبعث رسالة لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز بمناسبة نجاح مسلسلها "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان 2020.

ونشرت ريهام مقطع فيديو لصور مجمعه تجمع ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي، على أنغام أغنية "ونحب تاني ليه"، الذي غناها المطرب مدحت صالح تتر المسلسل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الفيديو :" مكانتش صاحبتي و قفت جنبي وأنا عيانه و كانت بتسال عليه يوميا وتقعد تكلمني في التليفون بالساعة تصبرني، مش غريب إنها تنجح وتكمل بقوة رغم الكعبلة اللي بيعمل خير بيلاقي خير مبروك ياسمين الجدعة".

"ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وعلا رشدي، وبدرية طلبة، ومصطفى حشيش، تارا عماد، ليلى عز العرب، أحمد سعيد عبدالغني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري