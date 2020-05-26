تراند اليوم : محجبة.. تداول صورة "محمد رمضان" مع زوجته الأولى



رد مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على صورة نشرها مؤخرًا الفنان محمد رمضان، بمناسبة عيد ميلاده، مع زوجته الثانية وأولاده، بنشر صورة له مع زوجته الأولى وابنته.

ويظهر رمضان مع زوجته الأولى والتي كانت ترتدي الحجاب، وهما يحملان ابنتهما "حنين"، حيث كان في عمر الـ23 عامًا.

وكان "رمضان" نشر صورة تجمعه بزوجته الثانية نسرين عبدالفتاح وأولاده حنين، علي، كنز.

وإبنته حنين هي من زوجته الأولى، التي إرتبط بها في العام 2008 أي عندما كان بعمر الـ 20.

ويُشار إلى ان زواج رمضان الأول استمر لمدة 4 سنوات لينتهي بالانفصال عام 2012، وبنفس العام ارتبط الفنان المصري بزوجته الثانية نسرين وأنجب منها علي وابنته الثانية كنز.



