تحتفل المطربة أنغام بعيد الفطر المبارك على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وذلك ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يذاع الحفل عبر قناة دي إم سي. دي إم سي. تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "سيدى Advertisements وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا إيه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك". وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا إيه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك". يذكر أن إدارة الحفل قامت باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا والوقاية منه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أنغام تحتفل بثالث أيام عيد الفطر على dmc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.