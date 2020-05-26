الليلة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد الفطر أون لاين

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل فني من مدينة بيروت، وذلك اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيقام الحفل بمناسبة العيد في موقع خاص من دون حضور مباشر من الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي عجرم على يوتيوب.

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وتأمل الفنانة نانسي عجرم أن ينال هذا الحفل إعجاب جمهورها في جميع أنحاء العالم، وتسعى من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل، وستقدم فيه عددًا من أشهر أعمالها، مثل "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".