حقق حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي اقيم مساء أمس، ضمن احتفالات العيد نجاحاً كبيراً، والذي أحياه عدد من نجوم الغناء في مصر، وهم؛ حميد الشاعري، هشام عباس ومدحت صالح بحديقة الأزهر.
ونال الحفل إعجاب ورضا المشاهدين، كما ظهرت خلال مؤشرات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي، وبدأ حميد الحفلة وقام بغناء عدد من أغانيهأبرزها "الفستان الإسود"،التي بدأ بها، ثم قام بغناء "نسمة صبا" و"عوده" و"على مين".
وقام"حميد" بتقديم هشام عباس وغنى معه دويتو "عيني" و"جلجلي"، وقبل أن يترك المسرح توجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشاد بالجهود الكبير التي قدمتها الشركة لتوفير مناخ احتفالي
وبعد انتهاء "حميد" من الغناء بصحبة "هشام"، واصل الثاني الحفله، ثم صعد فى النهاية الفنان مدحت صالح.
وكان النجوم الثلاثة قد وافقوا على إحياء الحفله من أجل دعم الجمهور للبقاء في المنزل، وذلك دعماً لمبادرة "خليك في البيت" لمواجهة جائحة فيروس كورونا، في محاولة جادة منهم لمساندة المواطنين وتسليتهم في العيد بفقرات غنائية مميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر حميد الشاعري يتصدر التريند على مؤشرات البحث بعد حفلة cbc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.