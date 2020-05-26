حميد الشاعري يتصدر التريند على مؤشرات البحث بعد حفلة cbc

حقق حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي اقيم مساء أمس، ضمن احتفالات العيد نجاحاً كبيراً، والذي أحياه عدد من نجوم الغناء في مصر، وهم؛ حميد الشاعري، هشام عباس ومدحت صالح بحديقة الأزهر.

ونال الحفل إعجاب ورضا المشاهدين، كما ظهرت خلال مؤشرات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي، وبدأ حميد الحفلة وقام بغناء عدد من أغانيه

أبرزها "الفستان الإسود"،التي بدأ بها، ثم قام بغناء "نسمة صبا" و"عوده" و"على مين".

وقام"حميد" بتقديم هشام عباس وغنى معه دويتو "عيني" و"جلجلي"، وقبل أن يترك المسرح توجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأشاد بالجهود الكبير التي قدمتها الشركة لتوفير مناخ احتفالي

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كبير للشعب المصري والعربي من خلال مجموعة الحفلات التي تقدمها خلال أيام العيد.

وبعد انتهاء "حميد" من الغناء بصحبة "هشام"، واصل الثاني الحفله، ثم صعد فى النهاية الفنان مدحت صالح.

وكان النجوم الثلاثة قد وافقوا على إحياء الحفله من أجل دعم الجمهور للبقاء في المنزل، وذلك دعماً لمبادرة "خليك في البيت" لمواجهة جائحة فيروس كورونا، في محاولة جادة منهم لمساندة المواطنين وتسليتهم في العيد بفقرات غنائية مميزة.