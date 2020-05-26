ضمن اولى أمسيات "هلا بالمجاز"..محمد الشحي بحفل ساهر عن بُعد

ميرنا وليد - بيروت - احتفل مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة مع جمهوره بعيد الفطر السعيد، بأمسية متميزة أحياها الفنان الإماراتي ​محمد الشحي​ الذي أطرب جمهوره بأغنياته وإطلالته التي بُثّت مباشرة عبر الحسابات الخاصة للمسرح على مواقع التواصل الاجتماعي، في أولى حفلات العيد التي ينظمها المسرح عن بُعد التزاماً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

واستهلّ الشحي حفله الذي تفاعل معه روّاد مواقع التواصل بشكل لافت بأحدث أعماله "خلّك في البيت" التي نقل خلالها رسائل توعوية تحثّ جميع أفراد المجتمع على الوقاية واتباع مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا، لينطلق الشحي بإبداعاته مقدماً أغنية "شبيه زايد" التي تغنى بها بخصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت بمثابة رسالة محبة من شعب لقائده.

ولم يبخل الشحي على جمهوره بالفنّ الإماراتي الأصيل حيث قدّم لهم كوكبة من أجمل أعماله بدأها بأغنية عاطفية حملت عنوان "كشف المحبة" غلفها بصوته الشجي ليطرب الجمهور الذي تفاعل بمشهد استثنائيّ من على شرفات ونوافذ المنازل، ليقدم بعدها أغنية "حياتي" التي ترافقت مع ابداعات الفرقة الموسيقية، وينتقل بعذوبة لأغنية "كبيدة" ذات الايقاعات المغربية من ألبومه "ممنوع" الذي أطلقه في العام 2017، تلاها "عايشن مقلب" التي أخذ محبيه خلالها نحو آفاق من الجمال والإحساس.

وبعد دعوات متكررة وصل صداها مسامع الشحي، لبّى الفنان الإماراتي طلبات الجمهور، وقدّم لهم أغنياتهم المفضلة حيث غنّى لهم باقة من الأغنيات الجميلة منها: "أنا منكسر"، و"سكت عنك"، وضايع طريقي"، ليودع بعدها جمهوره على ايقاعات "رادار الوفا" التي أداها بطريقة استثنائية الهبت حماس الجمهور.