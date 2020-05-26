ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة اللبنانية جاكلين متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرها خبراً من الأرشيف، يكشف عن أن العندليب الأسمر ​عبد الحليم حافظ​ قبلها على شفتيها.

جاكلين التي لطالما كانت تسأل عن علاقتها بعبد الحليم حافظ، كانت تجيب بأنهما صديقان، وبأنه كان يزورها في منزلها في بيروت، وكانا يلتقيان في الحفلات الفنية، ويتواصلان بشكل يومي عبر الهاتف.

لكن جاكلين لم تتحدث يوماً عن قصة حب جمعتها بالعندليب الأسمر، ونشرها هذا الخبر أثار ضجة كبيرة بين كل متابعيها الذين يريدون معرفة إن كان عبد الحليم حافظ وجاكلين عاشا فعلاً قصة حب.

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كانت هذه تفاصيل خبر جاكلين تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن قبلة عبد الحليم حافظ على شفتيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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