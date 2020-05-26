هكذا عبر محمد محمود عبد العزيز عن تقديره لوالده

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد ​محمود عبد العزيز​، صورته مع أبيه الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، وذلك على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب تعليقاً على الصورة عبر فيه عن مدى تقديره لوالده :"في يوم خطيبتي صورتني من غير ماخد بالي، الصورة عجبتنى بس حسيت فيها بمعنى تاني، المعنى اللي وصلنى إن ابويا سيظل ضهري وسندي بروحه ووطنيته وفنه وجمهوره وتاريخه المشرف إلى أن ألقاه إن شاء الله، ربنا يقدرني وأشرف حضرتك... (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".



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