ميرنا وليد - بيروت - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ بعد إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، من داخل مستشفى العزل بمدين الإسماعيلية، شرقي مصر.

رجاء في الصورة تظهر ممسكة بالقرآن الكريم وإلى جانبها شخص يرتدي الكمامة والقفازات.

ومن الجيد أن رجاء لم تكن في غرفة العناية المركزة.

يذكر أن أميرة مختار، ابنة الجداوي كانت قد كشفت، الأحد، تفاصيل حالة والدتها الصحية بعد تأكيد إصابتها بكورونا ، ونقلها لمستشفى العزل.

وقالت ابنة أميرة :"والدتي لم تخالط مصابين، ولم تكن تخرج سوى لموقع تصوير مسلسل لعبة النسيان".



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بكورونا..الصورة الأولى لرجاء الجداوي من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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