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صور نادرة لجينيفر لوبيز من دون ماكياج تثبت ان مستحضرات التجميل سحر يخفي العيوب

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ميرنا وليد - بيروت - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة للنجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ وهي بكامل طبيعتها. لوبيز ظهرت في الصورة من دون أي مساحيق تجميل أو ماكياج، حيث ظهرت العيوب الواضحة على وجهها. فانهالت التعليقات المختلفة من قبل الجمهور الواسع، المستغربة كثيرا هذه الصور.

ولأنّ النجمة العالمية جينيفر لوبيز تحظى بشهرة كبيرة وواسعة، تخطت العالم كلّه بسبب أغنياتها وخوضها لمجال التمثيل، وأصبحت اليوم واحدة من أكثر النجمات اللواتي إستطعن أن يحافظن على رشاقة وجمال جسمهن مع تقدمهنّ في العمر، وهي اليوم محط انتباه للجميع.

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