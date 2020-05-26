باسم مغنية يوجه رسالة لأنطوان كرباج

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ رسالة للممثل اللبناني القدير ​أنطوان كرباج​، فكتب عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"انطوان كرباج اشتقتلك.بحبك".

وكان قد استذكر باسم أنطوان كرباج مؤخراً بفيديو يعود لعام 2003، من مسلسل "المحتالة"، وكتب تعليقاً:"عام ٢٠٠٣ صوّرنا مسلسل المحتالة من أجمل الأدوار الّتي لعبتها مع النجمة ورد الخال والكبير الكبير أنطوان كرباج. أحببت أن أشارككم هذا المشهد. المسلسل إخراج الصديق إيلي حبيب، وكتابة رينيه فرنكوديس".

تجدر الإشارة إلى أن باسم مغنية يجسّد دور المحقّق جاد حرب ضمن أحداث مسلسل "سرّ" الّذي عرض على شاشة الـ LBCI طيلة شهر رمضان المبارك.



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