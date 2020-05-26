خاص الفن – رنا العظم: عادل إمام أسطورة وهرم عظيم.. وأحمد زاهر وروجينا أستاذان

ميرنا وليد - بيروت - كان من المقرر أن تطل الممثلة السورية ​رنا العظم​ في عملين خلال شهر رمضان، لكن سوء الحظ لازمها، حيث تم تأجيل تصوير مسلسليها "صقار" و"​بعد عدة سنوات​" بسبب انتشار وباء كورونا حتى إشعار آخر.

وكشفت لموقع "الفن" أنها خلال الشهر الكريم تابعت مقتطفات من بعض المسلسلات السورية، مشيرة إلى أنها ستتابع كافة الأعمال على اليوتيوب بعد عيد الفطر، في وقت تابعت فيه ثلاثة مسلسلات مصرية في رمضان هي "البرنس، ​الاختيار​، ​فلانتينو​"، مشيرة إلى أن "الاختيار" عمل رائع على كافة المقاييس.

وبينت أن مخرج مسلسل "البرنس" أبدع بتقديم قصة بسيطة تقليدية للخير والشر بطريقة مشوقة تجعلك متمسكاً بمتابعة كل الحلقات، موضحة أن العمل شُغل بحب شديد.

وعلقت على مسلسل "فلانتينو" قائلة: الأسطورة ​عادل إمام​ قدّم مسلسل عائلي من الطراز الرفيع ومناسب لكافة الفئات العمرية، مشددة على أن إمام هرم عظيم قادر بحركة بسيطة على تحريك المشاعر وخلق الابتسامة على الوجوه.

وأكدت أنه لفتها أداء الممثلين المصريين ​أحمد زاهر​ وروجينا وهما أستاذان ومدرسة تمثيلية بحد ذاتها، بينما أشادت بأداء الممثل المصري ​محمد رمضان​ ووصفته بالرائع.