إيما ستون: أتغلب على الاكتئاب بالقراءة والتأمل والرقص

وقالت إنها تشجع معجبيها على مشاركة قصصهم وتجاربهم في فترة الحجر الصحي وكيفية الحفاظ على سلامتهم الذهنية والنفسية، والتغلب على ملل البقاء في المنزل لمدة طويلة.

وأعربت بطلة فيلم “لالا لاند” عن سعادتها بعلاقتها مع أسرتها التي تشكل خط الدفاع الأول لها في الحياة، وهم الذين ينبهونها لو أخطأت أو لم تنتبه لما يحدث من حولها، منوهة بأنها سعيدة بوجودهم معها.

وأضافت ستون، أن ما هوَّن الحجر الصحي عليها هو خطيبها ديف ماكاري الذي ارتبطت به في ديسمبر من العام الماضي، وتعده هدية من القدر جاءت في وقتها، مشيرة إلى أنها تشعر أن الوقت قد حان لإنجاب أطفال.

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وأوضحت، النجمة الحائزة على أوسكار أفضل ممثلة، أنها تستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان “كرولا” يجمع بين الجريمة والكوميديا ومن المقرر عرضه العام المقبل، ويشاركها البطولة فيه مارك سترونج وإيما تومسون.

وتلعب ستون دور مصممة الأزياء كرولا دو فيل التي يصيبها هوس جلود الكلاب، وخاصة المنقطة وتجسدها في تصميماتها، ولكنها تتحول إلى شخصية قاسية القلب.

من جانب آخر، ووفقاً لما نشره موقع Rotten Tomatoes فإن أنجح أفلام ستون هو “زومبي لاند” عام 2009، “حب غبي مجنون” في 2011، “سبايدر مان” 2012، “حرب الجنسين” في 2017، إضافة إلى “لالا لاند” الذي حازت عنه جائزة الأوسكار عام 2016.