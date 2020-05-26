الطفلة جنا عمر تخطف الأنظار بعد صورة العيد

الثلاثاء 26 مايو 2020

أثارت الطفلة جنا عمرو ضجة كبيرة بعد الصورة التي نشرتها الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، لتعود بها للظهور بعد فترة من الغياب الفني دامت 3 سنوات، وتصدرت بعدها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

وتفاجئ متابعو جنا عمرو، بصورتها الحديثة التي ظهرت فيها، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 15 عامًا، لاسيما وأنها لا تنشر صور حديثة بشكل مستمر، فلاحظ المتابعين التغير الكبير الذي حدث لها.

فيما يلي آخر مرات الظهور لـ جنا عمرو بعد تصدرها تريند جوجل.

وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين،

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وفي شهر نوفمبر 2019، نشرت جنا عمرو، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها الأصغر «ياسين»، والذي يشبهها تمامًا.

جنا عمرو شابة

ونشرت الطفلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من غيابها منذ آخر عمل فني لها قبل 3 سنوات.

وحرصت جنا عمرو على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، قائلة: «عيد سعيد وكل سنة وانتو طيبين»، لتفاجئ المتابعين بظهورها، وذلك بعدما أصبحت سنها 15 عامًا