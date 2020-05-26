شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات الحالة الصحية للفناة رجاء الجداوي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 كشفت مصادر طبية عن تحسن حالة الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي.

وقالت المصادر إن الجداوي شهدت تحسنا اليوم، حيث انخفض حرارتها وتحسن التنفس. Advertisements وتصدر هاشتاج #رجاء_الجداوي الترند على تويتر في مصر بعد تضارب الأنباء حول صحتها. وتداول ناشطون على موقع تويتر صورة للجداوي من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج.

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