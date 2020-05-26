كاظم الساهر "أونلاين" في العيد.. حفل استثنائي لـ"القيصر"

قدم المطرب العراقي كاظم الساهر حفلا استثنائيا بسبب ظروف كورونا، أول أيام العيد على قناة "يوتيوب" مجمع أبوظبي الثقافي، وتابع الحفل ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

وفاجأ الساهر جمهوره بأغنية جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي.

وعبر الشاعر السوداني عن سعادته بأول تعاون له مع كاظم الساهر، وكتب عن ذلك في صفحته الشخصية بفيسبوك: "أصبح العيد عيدين.. أول تعاون فني غنائي يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، ستسمعونها كاملة عما قريب بإذن الله".



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وأطرب كاظم الساهر متابعيه بمجموعة من الأغاني القديمة والحديثة وهو جالس على كرسي ويعزف على العود منها "لا تتنهد، وين آخذك، لا تحرموني منها، أغازلك، سلامي، ها حبيبي، شؤون صغيرة، سلامتك من الآه"، وارتجل قصيدة "نسيت بغداد".

وتحدث الفنان الملقب قيصر الغناء العربي عن الإيجابيات التي اكتسبها من أزمة تفشي فيروس كورونا قائلاً: "تعلمت الكثير من هذه الأزمة فقد دخلت في العمل والموسيقى وفي القراءة والكتابة، والأهم تقربت من الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد فالضربة التي لا تميتنا تقوينا".

ومن المقرر أن تبث وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حفلا غنائيا للقيصر مساء الثلاثاء، في تمام الساعة الـ9 احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".



