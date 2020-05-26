محمد الترك: هذا أكبر عيب في دنيا.. والأخيرة: عندي مناعة من الانتقادات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة عن أكبر عيوب شخصيتها، موضحا أن التسرع هو أكبر عيب فيها خاصة أن كل المشاكل التي تحدث لها بسبب اندفاعها.

وأوضح الترك في تصريحات تليفزيونية، أن حملها بالطفل الثاني حاليا زاد من حدة تسرعها، ولكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يرفض لها طلبا لأنه يقدر التغيرات التي تطرأ عليها بسبب الحمل ويقدر حالتها النفسية.

ومن جانبها، صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة بأن استئناف نشاطها الفني مرهون بانتهاء أزمة كورونا، مشيرة إلي أن هناك العديد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقيمها وتم تأجيلها، هذا بالإضافة إلى أن هناك فيديو كليب جاهزا للطرح فور انتهاء الأزمة.

وأكدت أنها لا تمانع في عمل "دويتو غنائي" يجمعها بالفنانة الشابة حلا الترك والتي تكون في نفس الوقت ابنة زوجها، موضحة أنه سبق وأن شاركتها في عمل فني وتعدى عدد المشاهدات الـ30 مليون مشاهدة.

أما عن سر تغير بشرتها وجمالها في الفترة الأخيرة، قالت إن السر في ذلك هو استخدامها لمجموعة من الكريمات، هذا بالإضافة إلى أن الحجر المنزلي جعلها تحصل على قسط كبير من الراحة والنوم، خاصة وأنها كانت تجهد بشرتها بوضع المكياج بشكل شبه يومي قبل أزمة كورونا وهو ما تسبب في إرهاقها.

وتحدثت عن كيفية تعاملها مع الهجوم اللاذع الذي تتعرض له من السوشال ميديا، قالت :"من كتر الهجوم اللي اتعرضت له من السوشال ميديا صار عندي مناعة وصرت أتقبل أي شيء يقولوا ويمر علي مرور الكرام".

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وعلى صعيد آخر، كانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية قررت تأجيل محاكمة الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ومصممة الأزياء عائشة عياش، على خلفية قضية حساب ابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي"، إلى شهر حزيران المقبل وتحديدًا يوم 11.

هذا وأصدر قاضي التحقيق في ابتدائية مراكش قبل مدة، قرارا بإسقاط تهمة "المشاركة في النصب" عن دنيا بطمة، مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر ووضع الكفالة.

وكانت دنيا بطمة قد أكدت خبر حملها بطفلها الثاني الذي تم تداوله منذ ما يقارب الشهرين، وذلك خلال بث مباشر عبر إنستغرام.

وبدأ الحديث خلال إجابة بطمة عن هل عانت بحملها في طفلتها الأولى غزل، لتؤكد أنها عانت بشكل كبير جدًا، ليوجه المذيع سؤالا لها حول هل تعاني في حملها الحالي، لتجيب بطمة بنعم.