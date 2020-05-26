زوجة راغب علامة: بوافق خالد يتزوج في أسبوعين.. والفنان يعلق (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان اللبناني راغب علامة إن ابنيه خالد ولؤي مختلفان بالطباع من ناحية الحب والرومانسية مرورًا بالزواج والاستقرار لافتًا إلى أن الأول رومانسي ويستطيع أن يقع بالحب والزواج سريعًا كونه يحكم على الأمور بقلبه على العكس من الثاني الذي يخطط ويتأنى في مشروع مثل هذا ويحكم على الأمور بعقله.

وحول ما إذا كانت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني ترحب بزواج ابنها خالد في مدة قصيرة ولتكن أسبوعين كما فعلت بزيجتها من راغب قالت: "بخليه"، إلا أن راغب علامة أقسم أنها لن توافق على ذلك الأمر الذي جعلها تتراجع عن موافقتها المباشرة ووضعت شرطًا للقبول بذلك قائلًة: "أوافق إذا كان كل شيء صح وهما مناح لإن زواجي أنا وراغب كان كل شيء صح وكان مناسب".

وعاد راغب علامة ليعلق على حديث جيهان قائلًا: "كنت عريس لُقطة"، فتدخل ابنهما خالد قائلًا: "قصدك كانت عروس لُقطة ما تفتريلي على أمي"، وواصلت جيهان حديثها عن زواجها من راغب قائلة إنه قال لها إنه مرتبط بالكثير من الحفلات وفي حال سفره لن يعود وتابع راغب علامة قائلًا: "قلتلها إذا سافرت وما تزوجنا طار العريس فقالت لي لأ بنتزوج"، فأضافت قائلة: "أنا هلأ انهارت وقلت طار العريس يلا يا بنتي اعملي حساباتك على السريع".

وتواصل الحديث مع راغب علامة في مقابلة تلفزيونية على شاشة Mtv لبنان بمناسبة سهرة عيد الفطر برفقة ابنه "لؤي" بينما كان خالد ووالدته جيهان علامة في مداخلة عبر "سكايب" فقالت جيهان إن راغب شخص رومانسي قلبًا وقالبًا، بينما استكمل لؤي قائلًا: "لما يصير شيء بشخصيته أو ينزعج بده يأخذ فترته إذا حزن بيحزن كتير وإذا انبسط بينبسط كتير".

وعند تخيير جيهان علامة بين حصولها على سيارة أو غناء راغب علامة أغنية خصيصًا لها على غرار أغنية "سيدتي الجميلة" قالت جيهان: "ما بدي سيارة عندي سيارات بس بقول شغلة إن راغب لما تزوجنا غنالي سيدتي الجميلة وبعدها عندما أسأله بعد كل ألبوم وين أغنيتي أي واحدة منهن يقول لي كل الألبوم".

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وعلقّ راغب علامة على ذلك بقوله: "كلن إلك الألبوم بريح حالي .. هلأ أهم أغنية غنتهالها اتركني لحالي اتركني وروح"، ليتدخل خالد قائلًا: "هلأ بدك فعل الكلام هين يا أبو خالد بس انت بتقدر تتركها لأم خالد ما بتقدر"، لتستكمل جيهان الحديث قائلًة: "في حدن عم بيقول اللي باعنا خسر دلعنا".

وأشار لؤي راغب علامة إلى أنه يقضي فترة الحجر المنزلي مع الأسرة بحالة من السعادة، مردفًا أنهم كأسرة اكتشفوا الكثير لدى بعضهم البعض موضحًا أنه اكتشف في والده أنه عندما يصاب بالزهق يقول له: "هلأ بدي روح إزرع أو روح قص خشب .. بنكون قاعدين ويقولي أنا طالع على الجبل بدي قص خشب بالمنشار".

وعلقّ راغب علامة على ذلك قائلًا: "رجعنا للإنسان .. للأرض.. هلأ أنا عندي أراضي وكنت تاركها واكتشفت إن كنا مضيعين وقت على هالجمال يعني الله أنعم عليك بقطعة أرض حلوة كتير ليه ما بتزرعها وتبينها مثل العروس الحلوة فبلشت أرض ورا أرض وعم بشتغل عليهن".

وشددّ راغب علامة على أنه فخور بأبنائه كونهم متفوقين في دراستهم وخاصة لؤي مستطردًا: "لؤي وين بيروح دايمًا يكون الأول على صفه دايمًا هو نمبر وان"، ليستكمل لؤي حديثه بأن تفوقه أصبح عادة حتى أنه بدأ يفكر في تقليل علاماته الجيدة في الدراسة ثم يرفعها كي يتفاجأون من تفوقه.