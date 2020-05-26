شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: أنوى تقديم سينما فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ياسمين صبرى إن عينها على السينما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها العام الماضى وهذا العام أيضاً وانشغالها فى الدراما، حيث شارك فى آخر فيلم لها وهو "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام، وكان التجربة السينمائية الثانية بها بعد "جحيم فى الهند" الذى قدمته مع محمد امام أيضاً.

وأوضحت ياسمين لـ"الخليج 365" أنها تلقت أكثر من عرض لبطولة فيلم جديد خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها كانت على وشك التعاقد بالفعل، ولكن جاءت ازمة فيروس كورونا وتبعثر العديد من الاوراق وخاصة فى السينما، لافتة أنها بعد انتهاء اجازة الصيف سيكون هناك تحرك فى الأمر لأن نيتها هى تقديم سينما.

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وقدمت ياسمين صبرى فى رمضان المنصرم مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

وكان آخر أفلام ياسمين صبرى "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام وشارك فى بطولته فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.