شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: معظم مشاهد شخصية "صباح" فى "النهاية" ماستر سين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سهر الصايغ أنها تعتبر شخصية "صباح" الذى تقدمها فى مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف والذى تم عرضه بشكل حصرى على قناة ON فى شهر رمضان المنصرم، من أصعب وأهم الشخصيات التى قدمتها فى مشوارها الفنى، خاصة أن الشخصية ذى تركيبة خاصة وفى عمل تدور أحداثه فى اطار خيال علمى يقدم للمرة الأولى فى مصر.

وأوضحت سهر لـ"الخليج 365" أن العمل كان صعبا فى تصويره وتحضيراته وكل شىء وان كل مشاهدها فيه صعبة قائلة: "معظم مشاهد صباح ماستر سين سواء كانت مع عزيز أو يوسف الشريف "الروبوت" وأن المشاهد العادية لها قليلة للغاية وجاء ذلك بعدما حضرت للدور كثيراً وذاكرت اضافة إلى المخرج ياسر سامى الذى ساعدنى فى التفاصيل فهو يحب الممثل جداً أشكره على ما قام به معى".

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سهر الصايغ فى النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرفاياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.

ويعد النهاية" التعاون الثانى بين سهر الصايغ ويوسف الشريف وعمرو سمير عاطف بعدما قدمت معهما مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان عام 2017، وشارك فى بطولته محمد رياض، وروجينا، ورامز أمير، ومحمود حجازى، وسامى مغاورى، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، ومى القاضى، وأمانى كمال، منى ممدوح، إسماعيل شرف.