بعد إصابتها بكورونا.. فجر السعيد تبعث رسالة لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد رسالة للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت السعيد صورة لرجاء، عبرحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" الحبيبه الغاليه أم القلب الكبير، الست الفنانة رجاء الجداوي، يارب ألف سلامه عليكي وعلى قلبك، القلب اللي حمل الكل".

وأضافت فجر :" بإذن الله ستتجاوزين المحنة بسلام وستعودين لنا كما كنتي، نبراس مشع بالنور والمحبة، دعواتنا معاچ وقلوبنا كلها معلقة بأخبارك، أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي".

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.