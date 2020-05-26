محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعاد المخرج خالد الحجر ذكريات فيلم "قبلات مسروقة"، ونشر صورًا من الكواليس عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر في الصور كل من الفنانة يسرا اللوزي، والفنان باسم سمرة، وباقي فريق العمل. وعلق الحجر على الصور :"صور من قبلات مسروقة 2008". فيلم "قبلات مسروقة" بطولة أحمد عزمي، يسرا اللوزي، باسم سمرة، محمد كريم ، راندا البحيري، ومن تأليف عبدالهدي مصباح، وإخراج خالد الحجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| خالد الحجر يستعيد ذكريات فيلم "قبلات مسروقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.