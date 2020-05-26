تراند اليوم : والد سوزان تميم يوجه رسالة نارية لـ"السيسي" بعد عفوه عن قاتليها



أبدى عبدالستار تميم والد الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، صدمته الشديدة من العفو الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لصالح ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري قاتل سوزان تميم والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بعد تخفيف الحكم بإعدامه.

وكان "السكري" اعترف بتقاضيه مليوني دولار من طلعت ثمن ارتكاب جريمته التي ذبح فيها سوزان تميم من الوريد إلى الوريد.

وفي أول تعليق لوالد الفنانة الراحلة قال: «لم أكن أعلم بقرار العفو، والخبر وقع عليّ كالصاعقة»، سائلاً «هل حصل ذلك بالفعل؟! أنا لا أنتظر عدالة الارض بل عدالة السماء، فإذا عفا السيسي عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض، فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي».





وعما إذا كان يتابع قضية ابنته بعد الحُكم على قتَلتها أجاب في تصريحات لصحيفة الراى الكويتية،: «كلا كنتُ مطمئناً إلى أنهما مسجونان، وإذ أتفاجأ بالعفو عن طلعت والآن عن السكري»، مضيفاً: «الله لا يوفّق من ارتكب الجريمة ومن حرّض عليها، لقد حرق قلبي، فأنا إلى الآن أعيش على ذكراها. ابنتي الوحيدة التي كانت كالفرحة هي الآن تحت التراب».

وفي ما إذا كان فوجئ أكثر بالعفو عن طلعت أم السكري، أجاب: «فوجئت بالعفو عن السكري، لأنه هو مَن قام بذبح سوزان ونفّذ الجريمة. ورب العالمين لن يضيع حق ابنتي».

وعن الكلمة التي يريد توجيهها إلى القضاء قال: «القضية لا علاقة لها بالقضاء. القضاء كان أحال أوراق السكري لمفتي الجمهورية (الإعدام). القضاء المصري أعطاني حقي وهو قضاء عادل، ولديّ ملء الثقة به، والإفراج عن السكري كان نتيجة تطبيق قرار عفو رئاسي من السيسي».

وحين سئل عما قام به أمس عند زيارة قبر ابنته بعد شمول قاتِلها بالعفو، أجاب: «أزورها دائماً وأنظّف قبرَها وأحضر لها الزهور وأتكلم معها. اليوم (أمس) قلتُ لها كل عام وأنت بخير وينعاد عليك، والله لن يضيع حقك».

وكان ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري، والمتهم الأول في قتل تميم، نُقل أمس إلى قسم الشرطة التابع له، لإنهاء إجراءات الإفراج عنه.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على 3157 سجيناً من المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر، وبينهم محسن السكري الذي سيلحق برجل الأعمال المصري هشام طلعت الذي سبق أن استفاد بدوره من العفو قبل 3 أعوام بعدما كان حُكم عليه بالسجن 15 عاماً - لتحريضه على القتل.

