تراند اليوم : "يوتيوب" يحجب أغنية فنان مصري شهير بعد تصدرها الترند لهذا السبب



حجب موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب "جمالها"، للفنان حمادة هلال والممثلة منة عرفة، بعد تصدره الترند على "يوتيوب"، وذلك لوجود حقوق لصالح إحدى الشركات.

الأغنية من كلمات ماجد صبري، ألحان وتوزيع مادو صالح، والكليب من إخراج أحمد عاطف.

وكان حمادة قد إحتفل مؤخراً بحصوله على درع "يوتيوب" لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه حصل عليه في وقت قصير رغم قلة الأعمال.

وعلّق: "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الأعمال في القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".





