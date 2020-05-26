كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صبحي: هذا سبب دخولي عالم الفن رغم رفضي في البداية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان محمد صبحي، عن تدخله في إضافة بعض الأشياء في شخصية "عم أيوب" بمسرحية الجوكر قائلاً: "أضفت بعض الملامح لشخصية عم أيوب".

وتابع خلال لقائه في برنامج "شخصيات في حياتي" قائلاً: "من الشخصيات الفنية التي أثرت على حياتي الفنان الكبير سعد أردش والسيد راضى والمخرج شادى عبد السلام و فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى و هناك ناس لم اقابلهم و لكنهم اثرو فيا جدا مدرسة نجيب الريحانى وثروت عكاشة".

وأضاف: "من الشخصيات التي أثرت على حياتي عمي الفنان أمين صبحى لأنه أنشأ جداريات محطة مصر قام بتشجيعي لعشق الفن وأن أدخل المجال الفني رغم رفضي في البداية".

يذكر أن الفنان محمد صبحي قد شارك مؤخرًا في مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، الذي شارك في بطولتها كل من عبد الرحيم حسن، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري، ياسمين حامد، تأليف أيمن فتيحة، إخراج محمد صبحي، بوسي الهواري.