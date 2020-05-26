كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عادل إمام في السباق الرمضاني 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفنان عادل إمام، أن يحجز معقده في السباق الرمضاني القادم 2021، حيث إنه بدأ العمل على مسلسل جديد، بعد تجربته في مسلسل "فلانتينو" هذا العام.

ووفق أنباء صحفية، يبحث الزعيم، عن سيناريو جديد بعد الاتفاق مع نجله المخرج رامي إمام على تقديم عمل درامي جديد.

وأوضحت الانباء، أن عادل إمام، من المحتمل أن يستعين بالسيناريست الشاب أمين جمال لكتابة سيناريو مسلسله الجديد.