كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عادل إمام في السباق الرمضاني 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الفنان عادل إمام، أن يحجز معقده في السباق الرمضاني القادم 2021، حيث إنه بدأ العمل على مسلسل جديد، بعد تجربته في مسلسل "فلانتينو" هذا العام.
ووفق أنباء صحفية، يبحث الزعيم، عن سيناريو جديد بعد الاتفاق مع نجله المخرج رامي إمام على تقديم عمل درامي جديد.
وأوضحت الانباء، أن عادل إمام، من المحتمل أن يستعين بالسيناريست الشاب أمين جمال لكتابة سيناريو مسلسله الجديد.
مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.