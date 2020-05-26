إبن محمود البزاوي يتهمه بسرقة ملابسه

متابعة بتجـــــــرد: أحدث المخرج أكرم البزاوي ضجة كبيرة على موقع “فيسبوك” بعد منشور طريف نشره عن والده النجم القدير محمود البزاوي، متهماً اياه بسرقة ملابسه واستخدامه في مسلسلاته.

ونشر الشاب صورة له ولوالده وهما يرتديان نفس البيجاما السوداء التي ظهر فيه النجم المصري في مشاهد مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2020 وتعرض للكثير من الانتقاد بسبب أحداثه وأداء بعض الممثلين.

وعلق الشاب على الصورة قائلاً: “أبويا مصور مسلسل فرصة تانية كله بالبجامتين بتوعي”. تفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع وأشادوا بخفة ظل أكرم البزاوي ووالده، متهمين اياه بـ”سرقة” ملابس ابنه، في تعليقات طريفة ومضحكة.

يُذكر أن النجم البزاوي قدم دوراً مميزاً في مسلسل “فرصة تانية إلى جانب مجموعة من النجوم من بينهم النجمتين آيتن عامر وهبة مجدي والنجم محمد دياب، في حين تعرض بطلا العمل الفنانة ياسمين صبري ، وأحمد مجدي لهجوم قاس بسبب ادائهما الضعيف والاحداث المملة في الحوارات. والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.