بعد العفو عن قاتل ابنته.. أول تعليق من والد سوزان تميم: “وقع كالصاعقة”

متابعة بتجــــــــرد: في أول تعليق له على إطلاق سراح قاتل ابنته قال عبد الستار تميم، والد الفنانة الراحلة سوزان تميم، إنه ل يكن على علم بالقرار وإنه وقع عليه كالصاعقة.

وجاء هذا خلال حديث أدلى به لصحيفة “الراي” الكويتية حيث أضاف: “هل حدث هذا فعلاً؟ أنا لا أنتظر عدالة الأرض بل عدالة السماء، فإذا عفا القضاء المصري عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض، فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي”.

وعبر عن حزنه الشديد بالقول:”حرق قلبي أنا إلى الآن أعيش على ذكراها. ابنتي الوحيدة التي كانت فرحتي هي الآن تحت التراب”.

وتابع أنه فوجئ كثيراً بالعفو عن السكري لأنه هو مَن قام بذبح سوزان معتبراً أن القضاء المصري أعطاه حقه حين أحال أوراق المتهم إلى المفتي لافتاً إلى أن ما حدث هو نتيجة قرار عفو.

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ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر مؤخراً قراراً جمهورياً بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجيناً.

وبحسب مصادر أمنية فإن قرار الإفراج والعفو تضمن محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية بعدما صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد.

ويذكر أن السكري المتهم الأول في القضية نُقل إلى قسم الشرطة التابع له لإنهاء إجراءات الإفراج عنه. ويأتي هذا بعد مرور حوالي 12 عاماً على عثور شرطة دبي على النجمة مقتولة في شقتها في دبي.